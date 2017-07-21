За время российской агрессии на Донбассе погибли 11 тысяч украинцев – Порошенко

За время российской агрессии в Украине погибли 11 тысяч украинцев: военных и гражданских. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал 21 июля в Киеве после переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится в Киеве с официальным визитом.

«Каждый день мы продолжаем провожать в последний путь своих лучших сыновей. И только за последние два дня агрессор убил восьмерых наших защитников, несмотря на «хлебное перемирие». А за все дни агрессии 11 тысяч украинцев отдали свою жизнь», – сказал Порошенко.

С апреля 2014 года на части Донбасса продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков, однако Москва эти обвинения отрицает. Часть Донецкой и Луганской областей, в частности города Донецк и Луганск, контролируют пророссийские боевики. По данным ООН на июнь, с начала конфликта на востоке Украины там погибли более 10 тысяч человек.