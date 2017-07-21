Геническая районная администрация Херсонской области отказывает в оформлении статуса депортированного крымским татарам из-за отсутствия справок, подтверждающих пребывание в местах спецпоселений. Документы, полученные в Крыму после марта 2014 года российского образца, на территории материковой Украины недействительны. Об этом Крым.Реалии рассказала заместитель главы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

По ее словам, на 19 июля 2017 года было отказано в оформлении статуса депортированного 14 крымским татарам.

«К сожалению 52 обращения и 38 получено удостоверения. Нет архивных справок… Из Крыма мы не принимаем. До 2014 кто брал, те оформляют. Из Узбекистана тоже подходят», – сказала она.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.

Оформление статуса депортированных в местах компактного проживания крымских татар на материковой части Украины (Херсонская область) началось в 2015 году. В 2014 году Верховная Рада приняла закон «О восстановлении прав депортированных по национальному признаку». Он гарантировал такой статус депортированных крымским татарам, выселенным из родных мест, и детям депортированных. Для этого претендующие на него, должны документально подтвердить пребывание родителей (или свое) в местах спецпоселений.

Закон «О восстановлении прав депортированных по национальному признаку» предусматривает компенсацию половины стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту, коммунальных услуг и другие льготы. Для сельских жителей предусмотрено выделение земельных паев в соответствии со стандартами конкретной местности, а также компенсацию в размере 30 минимальных зарплат при строительстве собственного жилья.