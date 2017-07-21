Радио Крым.Реалии: российская стена на въезде в Крым

Почему в Крыму укрепляют административную границу с полуостровом? Кого боятся в аннексированном Крыму? Как, согласно новому проекту, изменятся пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар»?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит со спикером Госпогранслужбы Украины Олегом Слободяном, генерал-лейтенантом, экс-заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко и первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфом Куркчи.

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