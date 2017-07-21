Телепроект «Крым.Реалии»: Загадочные жители Крыма и новая угроза из России

Их предки создали одну из самых больших империй мира и контролировали Европу и Азию. Но теперь на полуострове их осталось меньше тысячи людей. Кто же они, эти загадочные жители Крыма? Потомки великих полководцев или хранители тайных знаний?

Также в этом выпуске вы узнаете – какая новая угроза из России появилась на полуострове. И стоит ли доверять успокаивающим заявлениям крымских чиновников, назначенных Москвой?

Главные события в жизни Крыма и самые загадочные страницы истории полуострова – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 17:30 (повтор в воскресенье в 11:30). Публикация на сайтах Радио Свобода и Крым.Реалии в 17:30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.