Минюст Украины зарегистрировал партию Саакашвили под его именем

Министерство юстиции Украины сообщило, что зарегистрировало изменение названия партии бывшего председателя Одесской администрации, а до того бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили на «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». До сих пор партия называлась просто «Рух нових сил».

Как сообщило министерство, изменение зарегистрировали после того, как уполномоченное лицо партии подало полный пакет документов об этом.

При этом министерство напомнило, что в мае отказало этой партии в регистрации изменения названия «по ряду объективных обстоятельств»: представленный пакет документов не соответствовал требованиям законодательства, в частности, не было предоставлено письменного согласия Саакашвили на использование его фамилии в названии партии.

«Тогда работники министерства юстиции предоставили подробную консультацию представителям партии по поводу того, какие именно необходимо предоставить документы и какие недостатки следует устранить, чтобы зарегистрировать новое название политической силы. Как только представители партии дополнили пакет документов, министерство юстиции безотлагательно осуществило регистрацию политической силы», – говорится в сообщении.

Имя Саакашвили в новом названии партии приведено не грузинское, Михеил, а его украинскую форму Михайло.

Партия была зарегистрирована с ее прежним названием 28 февраля 2017 года.

О желании создать собственную партию Саакашвили заявил вскоре после своей отставки с поста председателя Одесской областной государственной администрации 7 ноября 2016. 19 ноября 2016 он заявил, что названием партии будет «Рух нових сил».