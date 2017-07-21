Более 40 тысяч крымчан остались без света – «Крымэнерго»

Более 40 тысяч человек в трех районах Крыма остались 21 июля без света на 10 минут из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Создана комиссия по расследованию технологического нарушения, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

«Прекращалось энергоснабжение потребителей Черноморского, Красноперекопского, Симферопольского районов Крыма, а также городов Симферополя и Красноперекопска суммарным объемом 36 МВт (40 106 абонентов). В 14:12 энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Причина срабатывания противоаварийной автоматики устанавливается», – сказано в сообщении.

«Крымэнерго» утверждает, что дефекты и повреждения в оборудовании и сетях компании, которые могли стать причиной для работы противоаварийной автоматики, отсутствуют.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.