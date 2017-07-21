Ситуация с доставкой турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Россией Крым, подрывает доверительные отношения германо-российского бизнеса, заявил председатель правления Немецко-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Этим отношениям нанесен серьезный ущерб, и последствия этого еще трудно оценить, сказал он в интервью российскому государственному агентству «РИА Новости».

Ранее в пятницу немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Как говорится в заявлении концерна, такое решение Siemens принял за перевозки из России в оккупированный ею Крыму газовых турбин в обход санкций.

Siemens также вводит новый режим экспортного контроля, более строгий, чем требуют санкции, так все возможные будущие поставки в Россию состоятся только после того, как концерн удостоверится, что оборудование будет установлено в месте назначения, предусмотренном контрактом, говорится в заявлении.

Также «Сименс» объявил, что начинает процесс отмены своих лицензионных соглашений с российскими компаниями, касающиеся оборудования для тепловых электростанций.

О том, что турбины незаконно ввезли из России в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд в Москве иски на три российские компании, вероятно, причастные к этому.

Российская сторона заявляет, что доставленные в Крым турбины, российского производства.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в оккупированный Россией Крыма.