Воспитанник киевского «Динамо» подписал контракт с крымским клубом «Таврия»

Футболист, воспитанник киевского «Динамо» Вадим Воронченко подписал контракт с возрожденным на материковой части Украины крымским футбольным клубом «Таврия». Теперь игрок продолжит карьеру в составе крымского клуба во Второй лиге Украины.

«Вадим Воронченко известный по выступлениям за черниговскую «Десну», горишнеплавненский «Горняк-Спорт» и футбольный клуб «Полтава», – говорится в сообщении на сайте клуба «Таврия».

В «Таврии» отметили, что полузащитник может дебютировать уже в матче с «Ингульцом-2» 22 июля.

«Довелось одевать форму различных юношеских сборных команд Украины, поколесили по Европе, Азии. Это бесценный опыт, который мне очень помог в дальнейшей карьере. По-другому и быть не может, ведь удалось увидеть футбол разных школ. После возвращения из расположения сборной ты понимаешь, что нужно и дальше развиваться и прогрессировать. На месте стоять точно нельзя, это я почувствовал на собственном опыте», – сказал футболист будучи игроком «Горняк-Спорт» клубному телевидению.

Вадим Воронченко родился 11 января 1989 года в Глобино Полтавской области. Воспитанник киевского «Динамо». Амплуа: полузащитник.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. 21 июня 2017 года клуб аттестован для участия во Второй лиге Украины. Главный тренер команды – Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.