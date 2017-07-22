Срок запуска ТЭС в Крыму не изменится, несмотря на ситуацию с Siemens – Минэнерго России

В российском министерстве энергетики считают, что ситуация с турбинами Siemens, которые Россия доставила на территорию аннексированного ею Крыма, никак не повлияет на срок запуска электростанций на полуострове. Он намечен на первый квартал 2018 года, об этом в интервью «РИА Новости» заявил замминистра энергетики соседней России Андрей Черезов.

«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено (в Крыму – КР), произведено в Российской Федерации. Наша основная задача – чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым – российская территория и нам нужно ее обезопасить», – считает Черезов.

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Как говорится в заявлении концерна, такое решение Siemens принял из-за перевозки из России в оккупированный ею Крыму газовых турбин в обход санкций.

Siemens также вводит новый режим экспортного контроля, более строгий, чем требуют санкции. Так все возможные будущие поставки в Россию состоятся только после того, как концерн удостоверится, что оборудование будет установлено в месте назначения, предусмотренном контрактом, говорится в заявлении.

Siemens объявил, что начинает процесс отмены своих лицензионных соглашений с российскими компаниями, касающиеся оборудования для тепловых электростанций.

О том, что турбины незаконно ввезли из России в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд в Москве иски на три российские компании, вероятно, причастные к этому.

Российская сторона заявляет, что доставленные в Крым турбины, российского производства.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в оккупированный Россией Крым.