Крымчанам начали приходить уведомления об уплате российского транспортного налога

Налоговые уведомления об уплате российского транспортного налога поступили в отделения связи аннексированного Крыма. Первые несколько сотен жителей полуострова получили документы, а некоторые уже уплатили налог, сообщила 21 июля пресс-служба налоговой службы России в Крыму.

«В этом году расчет проведен относительно 350 тысяч транспортных средств, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такое увеличение во многом связано с тем, что большая доля транспортных средств в Крыму поставлена на учет в органах ГИББД в 1 квартале 2016 года – это был крайний срок перерегистрации техники с украинского формата на российский», – напоминают журналисты «Новости Крыма».

Уведомления на уплату транспортного налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».