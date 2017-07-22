В районе строительства трассы «Таврида» обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что в районе села Горностаевка Ленинского района при обследовании места строительства трассы «Таврида» был обнаружен взрывоопасный предмет.

«В результате обследования опасного предмета специалисты-пиротехники идентифицировали данную находку, как фугасную авиационную бомбу весом в 50 кг (ФАБ-50)», – говорится в сообщении.

Сообщается, что снаряд был успешно извлечен, прогружен на специальный автомобиль и доставлены на полигон. Там взрывоопасный предмет был уничтожен.

23 июня при обследовании территории на 30-ой береговой батареи пиротехники обезвредили немецкую авиационную бомбу «SC-250». ​

6 июня в 320 метрах от берега на входе в бухту Севастополя обнаружили магнито-акустическую мину весом около 1000 килограмм.

В российском МЧС по Севастополю сообщают, что с начала 2017 года в городе обезвредили 25 взрывоопасных предметов.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.