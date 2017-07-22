Афганистан: из-за ошибочного авиаудара США погибли 16 полицейских

В результате воздушного удара США, подтвержденного Пентагоном, 16 сотрудников национальной полиции Афганистана погибли и еще двое получили ранения. Об этом 22 июля сообщает Радіо Свобода со ссылкой на представители властей Афганистана.

Количество погибших подтвердили после проверки района Гереш, где произошел обстрел.

21 июля Пентагон подтвердил, что из-за ошибочного воздушного удара США в провинции Гильменд погибло несколько представителей сил безопасности Афганистана.

Афганские войска ведут жесткие бои, чтобы вернуть под свой контроль территорию в провинции Гильменд, которая обычно контролируется экстремистской группировкой «Талибан».

22 июля губернатор северной провинции Бадахшан сообщил также, что 11 человек погибли и 6 ранены были ранены во время боев с талибами. Кроме того, полиция сообщила об исчезновении без вести 20 полицейских в отдаленном районе Тагаб после перестрелки с боевиками 21 июля. Это горный регион, к которому трудно добраться и где есть перебои с телефонной связью.