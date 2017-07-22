Пресс-секретарь правительства США Шон Спайсер ушел в отставку. Об этом говорится 22 июля в официальном сообщении Белого дома.

Такое решение он принял после назначения президентом Дональдом Трампом финансиста Энтони Скарамуччи директором службы по связям с общественностью, против чего Спасейр возражал, пишут американские СМИ.

Спайсер не раз становился объектом критики за заявления, которые, как считали его оппоненты, вводили общественность и политиков в заблуждение.

Спайсер добавил, что продолжит сотрудничать с Белым домом до конца августа, чтобы облегчить передачу полномочий.

Белый дом затем объявил, что новым пресс-секретарем будет прежняя заместитель Шона Спайсера Сэра Гакаби Сандерз.

Скарамуччи, выступая на брифинге в Белом доме, возразил, что отставка Спайсера является еще одним признаком беспокойства и внутренних противостояний внутри администрации Трампа.

Антони Скарамуччи является финансистом в пользу Республиканской партии, основателем инвестиционного фонда Skybridge Capital и сторонником Дональда Трампа. До нового назначения он был чиновником Экспортно-импортного банка США.

Должность директора Белого дома по связям с общественностью оставалась вакантной с начала июня, когда с нее подал в отставку Майкл Дабки – по его словам, по личным соображениям. С тех пор Шон Спайсер совмещал эти должностные обязанности по своей основной должности пресс-секретаря.