В Севастополе за мошенничество на условный срок осудили директора школы

Директора одной из севастопольских школ за мошенничество приговорили к условному тюремному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

«В 2014 году директор школы, по предварительному сговору с ответственной за получение и выдачу заработной платы, похитили денежные средства, выделенные из бюджета города Севастополя для оплаты труда сотрудников отдела образования Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, на общую сумму 119292, 93 рублей (около 52 тысяч гривен – КР)», – отметили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что судебным решением, директор школы осуждена к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Отмечается также, что секретарь от назначенного наказания в виде 1 года лишения свободы условно освобождена в силу акта амнистии.