Аксенов: каждый четвертый крымчанин занимается торговлей

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове четверть всего населения задействовано в области торговли. Об этом Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Торговля является одной из важных сфер экономики Крыма. В этой сфере занято более 200 тысяч крымчан. Это почти четверть всего трудоспособного населения. Удельный вес налоговых поступлений от предприятий торговли составляет почти 7% всех налоговых и неналоговых платежей в республиканский бюджет», – отметил Аксенов.

В то же время в разных городах Крыма регулярно проходят рейды по борьбе со стихийной торговлей.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.