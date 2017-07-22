В Крыму в результате ДТП погиб чиновник местного парламента – СМИ

Крымские СМИ сообщают, что 22 июля в результате автомобильной аварии погиб чиновник подконтрольного Кремлю парламента Крыма.

Крымское издание «Примечания» сообщает, что происшествие случилось в Симферополе, на перекрестке улиц Севастопольской и Данилова около двух часов ночи.

«Трехтонный «Лексус» ехал на скорости не менее 120 км/ч и врезался в КамАЗ. Водитель погиб, ребенок-пассажир – чудом выжил. Удар пришелся в прицеп КамАЗа, и был такой силы, что у прицепа выбило обе оси с колесами», – говорится в сообщении.

В издании добавили, что по словам крымского пророссийского активиста Александра Талипова, машина была закреплена за директором предприятия «Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», чиновником подконтрольного Кремлю парламента Крыма Александром Якубовским.

Талипов утверждает, что на момент аварии за рулем находился сам Якубовский.

В российском МВД по Крыму информацию о ДТП пока не комментировали.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.