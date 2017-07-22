Боевики заявили, что в Афганистане подорвался сын главаря «Талибана»

В провинции Гильменд на юге Афганистана погиб 23-летний сын лидера экстремистской группировки «Талибан» Хайбатуллы Ахундзаде. Об этом 22 июля сообщает Радіо Свобода со ссылкой на официального представителя боевиков.

По его данным, сын лидера группировки Абдур Рахман, также известный как Хафиз Халид, умер 20 июля, когда врезался в начиненном взрывчаткой автомобиле в базу афганских сил безопасности в районе Гереш. В тот же день боевики «Талибана» атаковали на автомобилях контрольно-пропускные пункты вокруг Гереша.

Власти Афганистана заявили, что расследуют инцидент и не могут подтвердить, действительно ли погиб сын Хайбатуллы.

Мулла Хайбатулла Ахундзаде стал лидером «Талибана» после того, как его предшественник Ахтар Мохаммад Мансур погиб в результате авиаудара США в мае 2016 года в Пакистане.