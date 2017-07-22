Украинские пограничники за сутки задержали трех человек, которые пытались попасть в Крым в обход контрольным пунктам въезда-выезда. Об этом 22 июля сообщи в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (21 июля – КР) в районе населенного пункта Преображенка возле админграницы с Крымом пограничники Херсонского отряда обнаружили двух человек, которые пытались попасть на территорию оккупированного полуострова в обход контрольного пункта въезда-выезда «Каланчак». Один из нарушителей оказался ранее судимым за совершение кражи», – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве добавили, что похожая ситуация произошла и утром 22 июля.

«Сегодня утром пограничники задержали еще одного человека, который пытался незаконно попасть в АР Крым в обход этого же КПВВ», – добавили в Госпогранслужбе.

Пограничники отмечают, что в обоих случаях нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».