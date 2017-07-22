Украина передала в Международный суд ООН в Гааге доказательства агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом 22 июля на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН по поддержке Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений России на Донбассе и в Крыму», – отметил Грицак.

По его словам, агрессивные действия России проявляются через участие ее вооруженных сил в боевых действиях на Донбассе, аннексии Крыма, а также информационной войне против Украины.

«Все документы свидетельствуют, что высшим руководством России развернута целенаправленная широкомасштабная работа, чтобы каким-либо образом уничтожить украинское государство», – добавил Грицак.

Несмотря на наличие документов, а также задержания кадровых российских военных, среди которых Владимир Старков, Евгений Ерофеев, Александр Александров, российские официальные лица продолжают отрицать эти факты, сказал глава СБУ.

Украина судится против России в Международном суде, высшем судебном органе в системе ООН, который работает в нидерландской Гааге, по двум конвенциям: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина просила суд ввести временные меры против России по двум направлениям: прекращение поддержки незаконных вооруженных группировок на неподконтрольной Украине части Донбасса, а также прекращение притеснений в Крыму.

19 апреля Международный суд удовлетворил запрос Украины о введении временных мер по Крыму (в частности, Россия должна отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа – КР), но не удовлетворил по Донбассу. В то же время суд принял к рассмотрению оба производства.

В мае заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет правительство Украины на слушаниях в Гааге, сообщила, что Международный суд ООН дал Украине год и месяц для представления документов о действиях российской стороны. Этот срок истекает 12 июня 2018 года.