В Севастополе открылся фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян»

В Севастополе открылся четырнадцатый некоммерческий фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян». Несмотря на статус международного, на фестивале в основном выступают севастопольцы и несколько исполнителей из соседней России. Об этом 22 июля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Желающие выступить на сцене финала, в отборочном туре представляли по две песни на духовно-патриотическую тематику.

Организаторы намерены завершить мероприятие 28 июля крестным ходом по городу в честь равноапостольного князя Владимира – Крестителя Киевской Руси.

До 2014 года фестиваль поддерживала Севастопольская администрация. Количество участников доходило до нескольких сотен. Фестиваль проходил под девизом «Мы не строим стены – мы возводим мосты».

Сообщалось, что в 2016 году фестиваль прошел по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Московского патриархата Лазаря и Севастопольского Благочиния. Тогда организаторы утверждали, что цели и задачи фестиваля – «укрепление культурно-исторических и духовных связей братских народов России, Украины, Беларуси».