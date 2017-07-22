Крымский.Пармезан: Крым ждал туристов, а прилетела саранча

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 22 июля Александр Янковский и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Каких туристов ожидают в Крыму, а каких получают взамен? Кому российские власти Крыма разрешают летать над полуостровом? Стоит ли крымчанам ждать землетрясений в ближайшее время? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.