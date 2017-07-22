В Крыму продлили предупреждение о высокой пожароопасности

Крымское управление МЧС России в очередной раз за текущий сезон сообщает о высокой пожарной опасности в западных районах полуострова. Предупреждение для крымчан продлено на 23, 24 и 25 июля.

В ведомстве добавили, что с начала пожароопасного периода (с 1 апреля – КР) в открытых экосистемах Крыма зафиксировали 1070 пожаров. Кроме этого, на полуострове ежедневно фиксируют более 50 возгораний сухой растительности.

Спасатели напоминают, что в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки. Кроме этого, нельзя использовать пиротехнические изделия, а также оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал. Также запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.