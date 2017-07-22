В Одессе завершились международные военные учения «Си Бриз-2017»

На полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, а затем в Одессе в субботу, 22 июля, состоялась церемония закрытия военных учений «Си Бриз-2017». Маневры с участием более трех тысяч военных из 16-ти стран продолжались в течение двух недель на море, на земле и в воздухе.

За это время корабли прошли более 5000 морских миль. Было осуществлено 850 прыжков с парашютом, около 300 погружений. Такие данные озвучил во время официальной церемонии в одесском Доме офицеров командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

«Наиболее сложными за 20 лет существования» считает нынешние маневры руководитель учений с американской стороны Мет Лиман. Он отметил, что США продолжают использовать любую возможность вместе с партнерами проводить учения в Черном море.

Впервые активная фаза «Си Бриз» прошла в формате free play («свободная игра»), то есть до определенного времени «Х» планы руководства маневров по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороны до сведения участников не доводили. Кульминацией «Си Бриза-2017» стал поиск подводной лодки страны-агрессора.

В ходе маневров был осуществлен ряд морских и речных десантирований. В частности, плацдармом было побережье Дуная в Одесской области, десантирование произошло с украинского десантного корабля «Юрий Олефиренко».

Также на «Си Бризе» в украинское небо впервые поднялся американский патрульный противолодочный самолет P-8 «Poseidon», был задействован конвертоплан CV-22 «Osprey» ВВС США, объединяющий возможности самолета и вертолета.

Военно-морские силы Украины впервые привлекли к «Си Бриз-2017» малые артиллерийские бронированные катера «Аккерман» и «Бердянск» (тип «Гюрза-М» – КР). Бронекатера вошли в состав ВМС в конце 2016 года. Во время маневров «Аккерман» и «Бердянск» провели в районе острова Змеиный обзор подозрительного судна.

17 июля учения «Си Бриз» посетил президент Украины Петр Порошенко. Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины назвал маневры «ответом идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн».

16 июля в Одессе побывал командующий 6 флотом США вице-адмирал Кристофер Грейди, он отметил совместные усилия.