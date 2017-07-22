СБУ Украины: в Сирию уехали более 500 россиян, воевавших на Донбассе

У Службы безопасности Украины есть информация о более чем полутысячи граждан России, которые после участия в боевых действиях на Донбассе поехали воевать в Сирию, об этом заявил во время брифинга руководитель ведомства Василий Грицак.

«Обращаю внимание, что речь идет не об официальном российском военном контингенте в Сирии. Это наемники министерства обороны Российской Федерации под ширмой частной военной компании «Вагнера» или контрактники», – отметил он.

По словам Грицака, говорится, в частности, о спецназовцах, десантниках и морских пехотинцах.

Глава СБУ со ссылкой на данные возглавляемого им ведомства сообщил, что Россия потеряла 124 своих граждан во время боевых действий в Сирии.

В мае этого года российское агентство «РБК», которое отслеживает официально признанные гибели российских военных в Сирии, сообщала о более 30 погибших военнослужащих. Агентство «Рейтер» тоже пыталось собрать данные о погибших в Сирии российских военных, утверждая, что официальная статистика занижена минимум в четыре раза; в Минобороны России это опровергли.

Кроме того, по сообщениям, в войне в Сирии на стороне войск режима президента Башара аль-Асада также участвуют наемники из России, члены так называемых частных военных компаний, не являющихся военнослужащими Вооруженных сил или других силовых структур России и направляются туда неофициально. Их гибель в Сирии не учитывается никак и известна в основном по сообщениям в соцсетях. Предполагают, что таких погибших в Сирии россиян может быть до двух сотен.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».