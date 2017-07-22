Крымская «Таврия» победила соперника в первом домашнем матче Второй лиги чемпионата Украины

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 22 июля победил своего соперника в первом домашнем матче Второй лиги чемпионата Украины.

«Таврия» выиграл у «Ингулец-2» (Перово) со счетом 3:2.

Временно крымский клуб проводит игры на стадионе «Энергия» (Новая Каховка).

Возрожденный футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.