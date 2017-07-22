Украина получила первое «золото» на Всемирных играх в Вроцлаве

На Всемирных играх, спортивных соревнованиях, проходящих в польском Вроцлаве, украинские спортсменки завоевали первое «золото», сообщает специальный корреспондент Радіо Свобода.

Сумоистка Светлана Тросюк, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, 22 июля получила «золото».

«Я еще на таком ажиотаже, не очень понимаю, что я первая. Я к этому очень долго шла. Это уже третьи мои Всемирные Игры. К этому времени я была постоянно пятой. И вот наконец столь желанное «золото». Я всегда борюсь в низкой стойке», – прокомментировала Светлана Тросюк.

На пути к «золоту» украинка в тяжелой встрече одержала победу над россиянкой Верой Коваль. Затем Тросюк не оставила шансов представительницам Норвегии, Японии и в финале встретилась со спортсменкой из Бразилии.

Еще одна сумоистка Марина Максименко получила «бронзу» в средней весовой категории.

Между тем в скалолазании украинский спортсмен Даниил Болдырев получил «серебро».

Теперь в активе украинской сборной 5 медалей. В первый день соревнований представительницы подводного спорта получили 2 бронзовые награды.

Всемирные игры продолжаются во Вроцлаве с 20 июля. Церемония закрытия состоится 30 июля. Украина представлена в 20 видах спорта.