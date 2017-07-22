Самолет рейса Симферополь – Москва вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону

Летевший из аннексированного Симферополя в Москву (Россия) самолет 22 июля вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации, сообщают российские СМИ.

«Все пассажиры временно покинули борт, позже он продолжит путь. 23 июля в 02:15 запланирован вылет в Москву», – сообщили в аэропорту.

«Командир самолета «Боинг 737 800» авиакомпании «Якутия», направлявшегося из Симферополя во «Внуково», во время полета над Краснодарским краем доложил о неполадках на борту и запросил экстренную посадку», – публикует «Интерфакс».

Источник в правоохранительных органах российского региона сообщил ТАСС, что сейчас проверяется информация о задымлении в самолете.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.