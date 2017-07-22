«Морская дирекция» назвала дни для путешествия через Керченский пролив без очередей

Оператор Керченской переправы ООО «Морская дирекция» советует пассажирам планировать путешествие, основываясь на данных наблюдения оператора о плотности пассажиропотока. Так здесь называли благоприятными для путешествия дни из соседней России в сторону Крыма – со среды до вечера субботы, из Крыма – ежедневно с полуночи до полудня.

«Максимальное количество желающих переправиться в Республику Крым наблюдается в ближайшие к началу августа выходные дни и следующие за ними несколько дней… Минимальная загрузка со стороны порта Кавказ наблюдается со среды до вечера субботы, а с крымской стороны – ежедневно с полуночи до полудня», – сказано в сообщении.

Стабильность паромного сообщения в Керченском проливе часто зависит от погодных условий. В случае неблагоприятных проявлений природы, катера могут прекратить движение.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.