Франция: Макрон запланировал звонок Путину, Меркель и Порошенко по Донбассу

Президент Франции Эмманюэль Макрон на 24 июля запланировал звонок лидерам России, Германии и Украины для обсуждения усилий по прекращению боевых действий на Донбассе. Об этом в субботу сообщили в офисе французского президента.

В течение этой недели в Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов.

Прекращение огня на линии контакта, является требованием Минских договоренностей об урегулировании ситуации на оккупированной части украинского Донбасса, об этом договаривались уже много раз. До сих пор ни разу режим прекращения огня не был полноценно осуществлен. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.

За время боевых действий на Донбассе, по оценкам ООН, погибли 10 тысяч человек.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июня 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор происходили несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.