Кремль «крайне негативно» оценил законопроект США по санкциям против России

В Кремле «крайне негативно» оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана, по заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает «РИА Новости».

«Крайне негативно», – ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

Конгрессмены США от обеих партий 22 июля согласовали текст законопроекта об усилении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Теперь за новый вариант документа должны проголосовать и Палата представителей и Сенат.