В России задержан руководитель отделения националистического комитета

В Москве (Россия) в субботу, 22 июля, был задержан руководитель городского отделения националистического комитета «Нация и свобода» Владимир Бурмистров.

Как сам он сообщил порталу «ОВД-Инфо», на улице к нему подошли трое сотрудников правоохранительных органов в штатском и потребовали проследовать с ними. О причинах задержания ему не сообщили.

8 июля Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать в YouTube видеоканал комитета «Нация и свобода», который обвинили в призывах к массовым беспорядкам и экстремизму.

Комитет был создан националистами, которые поддержали антивоенный «Марш мира» в Москве 21 сентября 2014 года. Его участники выступили против вмешательства России в конфликт на востоке Украины.