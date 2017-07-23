Евросоюз призвал США скоординировать с «Группой семи» новые санкции против России

Европейский Союз призвал Соединенные Штаты Америки координировать с партнерами по «Группе семи» новые ограничительные меры в отношении России.

Конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об усилении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Об этом 22 июля сообщила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

При этом она выразила обеспокоенность, что включение в документ нового пункта о КНДР может снова вызвать процедурную задержки с его принятием.

Член сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин заявил, что консенсуса удалось достичь во время «интенсивной дискуссии». Он выразил надежду, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект, а президент США Дональд Трамп поддержит стремление законодателей проводить в отношении России более жесткую политику.

Теперь за новый вариант документа должны проголосовать и Палата представителей и Сенат.