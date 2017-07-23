В Украину прибыло очередное судно с африканским углем

В воскресенье, 23 июля, к причалу морского торгового порта «Южный», что в Одесской области, пришвартовалось судно с углем с Южноафриканской Республики.

Как сообщает пресс-служба государственного предприятия, владелец груза – энергетическая компания ДТЭК. 75 тысяч тонн антрацита планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Это уже второй за последнее время груз угля из ЮАР. Первый прибыл в МТП «Южный» в конце мая. До конца этого года на предприятии планируют принять еще, как минимум, шесть подобных судов.

В июне 2017 Кабинет министров Украины продлил еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, вызванные, в частности, дефицитом антрацитового угля и внедренные в феврале текущего года.

С 24 миллионов тонн угля, которые украинская энергетика потребляет в год, более 9 миллионов – уголь антрацитовой группы, и все залежи его остались на неподконтрольной части Донбасса. В то же время уголь этой марки можно импортировать из ЮАР, из США и из России. Нынешние потребности украинской энергетики обеспечиваются именно за счет импорта.