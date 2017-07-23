Кисляк покинул США после завершения срока полномочий посла России

Сергей Кисляк 22 июля покинул США после того, как закончился его 9-летний срок пребывания на должности посла России в Вашингтоне.

Как сообщили в посольстве России, отъезд 66-летнего Кисляка является частью его запланированного переназначения.

Российское агентство «Интерфакс» цитирует источник, по информации которого, следующим шагом Кисляка может стать членство в верхней палате парламента России – Совете Федерации.

О том, кто заменит Кисляка на посту посла в США, пока не объявляли. По сообщению посольства России, исполнять обязанности главы дипмиссии до назначения нового посла будет Денис Гончар, который был заместителем Кисляка.

Отношения США и России в последнее время заостренные из-за целого ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии или ее вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это). При этом посол Кисляк был одним из главных фигурантов с российской стороны в расследованиях о деталях такого вмешательства, которые ведут в США Федеральное бюро расследований и несколько комитетов Конгресса.

Кисляк ранее также был послом Москвы в НАТО и в Бельгии, а также работал заместителем министра иностранных дел в 2003-2008 годах.