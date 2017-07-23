В Симферополе запретили требовать деньги с родителей на ремонт детсадов

Руководство шести детских садов Симферополя прописало пункт об обязательной материальной помощи в Положениях о родительском комитете. Однако подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма постановила исключить обязанность вносить деньги на развитие дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены в детсадах Железнодорожного района Симферополя во время проверки.

«Установлено, что администрациями шести детских садов в Положениях о родительском комитете за ним закреплена функция оказания помощи образовательному учреждению в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. Вместе с тем в соответствии с законом материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии со стандартами относится к исключительной компетенции образовательной организации», – говорится в сообщении.

В начале 2017 около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».