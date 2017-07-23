Генерал Данфорд: Россия является самой серьезной военной угрозой для США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Джозеф Данфорд заявляет, что Россия является одной из угроз, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, но «самой серьезной в военном плане».

Высокопоставленный американский военный, выступая 22 июля на Форуме безопасности в Аспене (Колорадо), добавил, что сегодня нельзя себе позволить выделить единую угрозу для США. «Очевидно, что Северная Корея с точки зрения неотложности будет нашей проблемой номер один», – сказал генерал.

«Мы, безусловно, имеем дело с вредным влиянием со стороны Ирана. Понятно, что одной из приоритетных задач является борьба с насильственным экстремизмом. И у нас есть некоторые проблемы безопасности в Тихом океане, в частности, рост Китая», – сказал генерал Данфорд.

На вопрос о том, как Соединенные Штаты должны действовать в отношении России в ответ на «постоянные вызовы» Запада в Украине, в Сирии и полеты в опасной близости с американскими военными самолетами, Данфорд сказал, что, имея дело с Россией, «в первую очередь, надо удержать ядерную войну, и для этого существует ядерное сдерживание».

Он также указал на необходимость поддерживать возможности вооруженных сил и связи с союзниками и партнерами, имея в виду отношения с другими членами НАТО.

Однако, по словам Данфорда, Соединенные Штаты также должны быть готовы бороться с угрозами со стороны России и в невоенных вопросах. Генерал отметил, что соперничество с Россией происходит также и в сфере киберпространства и информационной войны.

Отношения США и России в последнее время значительно заострились из-за ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии или ее вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это).