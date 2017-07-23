Лех Валенса присоединился к протестам против судебной реформы в Польше

Лех Валенса, бывший президент Польши, основатель «Солидарности» поддержал протесты против противоречивой судебной реформы. 22 июля 73-летний Валенса выступил на митинге в польском Гданьске.

«Наше поколение смогло вернуть Польшу в нормальное состояние и обеспечить распределение власти. Мы не можем позволить кому-то это уничтожить», – сказал Валенса.

21 июля десятки тысяч поляков вышли с протестами на улицы столицы Варшавы и других польских городов в то время, как Сенат, верхняя палата парламента Польши, одобрил закон, что должен предоставить политикам страны значительный контроль над системой судопроизводства, вопреки предостережениям Европейского союза.

Ранее этот закон одобрила нижняя палата парламента, Сейм, и для вступления в силу остается подпись главы государства. Президент Дуда всегда придерживается линии правящей партии, которая провела закон и из которой он сам, – популистской консервативно-националистической партии «Право и справедливость».

Председатель этой партии Ярослав Качиньский утверждает, что система судопроизводства в Польше нуждается в «радикальных изменениях», мол, она до сих пор функционирует, как во времена социализма, и в ней до сих пор полно работников из тех времен.

Закон, среди прочего, предусматривает освобождение от должностей судей Верховного суда, за исключением тех, которые назначил президент, и предоставляет президенту право управлять деятельностью судов.

Этот закон резко критиковали в Европейском союзе за то, что он, по словам критиков, уничтожает независимость судебной ветви власти и угрожает принципу верховенства права.

Премьер-министр Польши Шидло отвергла критику ЕС, заявив, что законы Польши являются ее внутренним делом и что ее правительство не подчинится никакому внешнему давлению.