Порошенко намерен требовать от России режима тишины во время разговора 24 июля

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время телефонной конференции лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, Россия) потребует от России соблюдения режима тишины на Донбассе.

В случае невыполнения этого требования, добавил президент, он будет призывать к ужесточению санкций против России.

«Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, будут требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения – усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита «Большой семерки», – написал Порошенко в Facebook.

Накануне в офисе французского президента сообщили, что Эммануэль Макрон 24 июля позвонит лидерам России, Германии и Украины для обсуждения усилий по прекращению боевых действий на Донбассе.

В течение этой недели в зоне конфликта на востоке Украины значительно увеличилось количество обстрелов.

О прекращении огня на линии контакта, что является требованием Минских договоренностей по урегулированию на оккупированной части украинского Донбасса, договаривались уже много раз. До сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.

За время боевых действий на Донбассе, по оценкам ООН, там погибли 10 тысяч человек.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июне 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор происходили несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.