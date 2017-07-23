В Севастополе планируется выступление российского певца Валерия Леонтьева

В аннексированном Севастополе анонсируют выступление народного артиста России Валерия Леонтьева. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно афише, размещенной в Севастополе на Доме офицеров российского Черноморского флота (ДОФ), Леонтьев планирует выступить в ДОФе 25 августа.

Сотрудник билетного сервиса «КрымБилет», указанного на афише, сообщил корреспонденту Крым.Реалии, что стоимость билетов на выступление Леонтьева в ДОФе составляет от 1000 рублей до 3000 рублей в первых рядах зала.

Личный сайт Леонтьева сообщает, что в августе 2017 певец намерен выступить в шести городах Крыма: 21 августа – в Феодосии, 22 августа – в Евпатории, 23 августа – в Ялте, 25 августа – в Севастополе, 26 августа – в Симферополе, 27 августа – в Керчи.

Согласно тому же источнику, в октябре 2017 Леонтьев планирует тур по городам США.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском погранведомстве в начале июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».