Воронежского активиста Егорова ночью избили битой

В Воронеже в воскресенье, 23 июля, около 4 утра трое неизвестных ворвались в дом российского гражданского активиста Станислава Егорова и избили его битой. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал сам Егоров.

По его словам, неизвестные выбили входную дверь его дома, когда он спал. Затем они разбудили его ударами биты по голове и другим частям тела. В разговоре с «ОВД-Инфо» Егоров уточнил, что не знает нападавших.

По мнению самого активиста, нападение связано с его последней деятельностью, которой он занимался в связи с нарушениями, допущенными ТСЖ при капитальном ремонте. Егоров предполагает, что напавших на него людей могли нанять представители ТСЖ. В настоящий момент Егоров находится в одной из больниц Воронежа. Врачи диагностировали у него переломы носа, челюсти и ноги.