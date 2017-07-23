В Феодосии открыли памятный знак маринисту Ивану Айвазовскому

В субботу, 22 июля, в феодосийском Музее древностей состоялось торжественное открытие памятного знака маринисту Ивану Айвазовскому в связи с 200-летним юбилеем художника. Об этом сообщает Kafanews.

Памятный знак торжественно открыл председатель клуба любителей истории Феодосии Константин Виноградов. Он прочитал двухчасовую лекцию об Айвазовском. Лектор рассказал о том, как художник занимался благотворительной деятельностью, меценатством, был коллекционером и руководил археологическими раскопками.

Ранее сообщалось, что на реставрацию расположенной в Феодосии галереи мариниста Ивана Айвазовского может потребоваться около 500 миллионов рублей (около 8,5 миллионов долларов – КР).

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал.

В 2016 году в Третьяковской галерее в Москве открылась выставка работ Ивана Айвазовского к 200-летию со дня рождения художника. В экспозиции – 38 картин и графических рисунков, вывезенных из Феодосийской картинной галереи имени И.К.Айвазовского. Среди них – «Ниагарский водопад», «Буря над Евпаторией», «Корабль «Двенадцать апостолов»