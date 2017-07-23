Президент России назначил судей в ряде крымских судов

Президент России Владимир Путин своим указом назначил судей в ряде судов аннексированного Крыма. Данный документ размещен на российском интернет-портале правовой информации.

Как сообщается, судьей Верховного суда Крыма назначена Кагитина Ирина, судьей Советского районного суда – Ксендз Ирина, судьей Керченского городского суда – Данилова Ольга, судьей Феодосийского городского суда – Чибижекова Наталья.

В Верховном суде Крыма после аннексии полуострова проходят разбирательства по некоторым украинским и крымскотатарским активистам. В частности, этот суд рассматривает дело одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, «дело 26 февраля», «дело Хизб ут-Тахрир», дело украинского активиста Владимира Балуха, и другие.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».