Представители Госдепартамента США прибыли на Донбасс – штаб

Официальная делегация Государственного департамента США, которую возглавляет специальный представитель Вашингтона по вопросам Украины Курт Волкер, прибыла в зону конфликта на востоке Украины, сообщает 23 июля штаб украинской военной операции.

Согласно сообщению, в составе делегации, кроме Волкера – посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Во время визита делегация посетила оперативно-тактические группировки «Донецк», прифронтовую Авдеевку, где встретилась с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими гражданскими жителями.

«Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война», – цитирует слова Волкера штаб АТО.

В Госдепартаменте и посольстве США в Украине о результатах поездки делегации пока не сообщали.

24 июля Волкер прибудет в Киев, где встретится с главными должностными лицами, чтобы обсудить пути восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Недавно назначенный спецпредставитель нынешней администрации США в деле переговоров об урегулировании в Украине Курт Волкер уже посещал Киев, где встречался с президентом и премьер-министром Украины, депутатами Верховной рады и представителями Украины в Трехсторонний контактной группе и ее рабочих подгрупп.