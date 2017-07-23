В Севастополе проходит благотворительная ярмарка «Белый цветок»

В Севастополе 23 июля проходит благотворительная ярмарка «Белый цветок». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на площади Нахимова развернули два торговых ряда с поделками воспитанников воскресных школ и продукцией ремесленников.

На ярмарке продают лекарственные травы, вязаные изделия, украшения, вырезанные из дерева игрушки, пироги и блины. По словам организаторов, все собранные на ярмарке средства пойдут на обеспечение Центра социальной реабилитации для детей-инвалидов при храме Николая Чудотворца в Камышовой бухте Севастополя.

Дети-участники ярмарки рассказали корреспонденту, что они сами шили и вышивали пакетики, а накануне праздника пекли блины, печенье и пироги.

Организаторами ярмарки заявлены Севастопольское благочиние УПЦ МП и подконтрольные Кремлю российские власти Севастополя.

День Белого цветка впервые отметили в Швеции 1 мая 1908 года как день помощи больным туберкулезом, чумой, чахоткой, золотухой и другими тяжелыми болезнями. Тогда он назывался День Белой ромашки. В этот день устраивали благотворительные ярмарки, посетителям раздавали белые цветы.