Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм «Король бельгийцев»

Главный приз восьмого Одесского международного кинофестиваля получил фильм Джессики Вудворт и Петера Бросенса «Король бельгийцев» (Бельгия, Нидерланды, Болгария). Об этом стало известно во время церемонии закрытия фестиваля, которая прошла поздно вечером 22 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Победителем конкурса документальных фильмов стала картина «Главная роль» Сергея Буковского. Мать режиссера – актриса Нина Антонова, которая была героиней фильма, также получила награду за лучшую актерскую работу Национальной конкурсной программы.

Статуэтку «Золотой Дюк» за лучшую режиссерскую работу вручили Нани Еквтимишвили из Грузии за фильм «Моя счастливая семья».

Лучшим иностранным фильмом фестиваля стала работа испанского режиссера Карлы Симон «Лето 1993».

«Золотой Дюк» за лучший украинский полнометражный фильм получила кинолента Dixie Land Романа Бондарчука (Украина, Латвия, Германия), приз за лучший украинский короткометражный фильм – «Випуск’97» Павла Острикова (Украина).

«Золотого Дюка» за вклад в киноискусство получила французская актриса Изабель Юппер. Получая приз, актриса отметила, что хочет вернуться, чтобы сделать фильм в Украине. Статуэтку за вклад в киноискусство также вручили польскому режиссеру Агнешке Холланд.

Восьмой Одесский международный кинофестиваль стартовал 14 июля.