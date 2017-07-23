Боевики группировки «ДНР» обстреляли поселок Зайцево в Донецкой области – полиция

Поддерживаемые Россией боевики 23 июля обстреляли поселок Зайцево, который находится на линии разграничения, в результате чего там загорелись дома. Об этом на странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По предварительным данным полиции, пострадавших нет.

«В результате попадания снарядов повреждены два дома. Полиция работает на месте происшествия и документирует последствия обстрела. Информация о происшествии поступила в полицию в 13:48», – говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что на место обстрела направили следственно-оперативную группу Бахмутского отдела полиции.

В полиции сообщили, что факт обстрела будет внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации «террористический акт».

В группировке «ДНР», которая контролирует часть Донбасса, обвинили украинских военных в обстреле, в частности окраин Донецка. О пострадавших не сообщается.

Сообщение об обстреле поступают, несмотря на объявленное 24 июня перемирие, которое должно действовать на время жатвы.

О прекращении огня на линии контакта договаривались уже много раз. До сих пор режим прекращения огня нарушали много раз. При этом каждая сторона конфликта отрицает свою вину в нарушениях и обвиняет в провокациях другую сторону.