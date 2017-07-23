Полиция Афганистана ищет 30 похищенных в Кандагаре местных жителей

Власти Афганистана проводят поиски около 30 местных жителей, которые считаются пропавшими после массового похищения людей в провинции Кандагар на юге страны. Об этом 23 июля сообщает Радіо Свобода.

Руководитель местной полиции Абдул Разик сообщил, что 21 июля вооруженные неизвестные похитили около 70 жителей из их домов, расположенных вдоль главного шоссе провинции. По его словам, позже не менее семи из них убили.

В полиции сообщили, что около 30 человек впоследствии отпустили, а еще около 30 до сих пор не нашли.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за похищение. В регионе, известном выращиванием опиумного мака, активно действует «Талибан». Однако в заявлении от 23 июля талибы заявили, что не имеют отношения к этим похищениям.