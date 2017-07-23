Российский путешественник Конюхов намерен взять артековцев в экспедицию вокруг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов в следующем году намерен отправиться в экспедицию вдоль Крыма вместе с отдыхающими в крымском детском центре «Артек». Об этом Конюхов рассказал 23 июля во время посещения «Артека», сообщает ТАСС.

«Мы сейчас планируем с Севастопольским государственным университетом сделать плавание – «крымскую кругосветку» – вдоль Крыма от Керченского моста и на запад. Будут, соответственно, студенты, а с «Артека» будем брать детей, чтобы они увидели Крым», – отметил путешественник.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Федор Конюхов – советский и российский путешественник. Родился в 1951 году на берегу Азовского моря в селе Чкалово Запорожской области Украины, с 1974 переехал в Приморский край России, а с 1995 года и по настоящий день проживает в Москве. Совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, один раз – на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах.





