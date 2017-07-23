В правительстве Германии заявили, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым газовые турбины немецкой компании Siemens, что запрещено санкциями ЕС, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран. Об этом 23 июля сообщает Радіо Свобода.

«Такое масштабное нарушение санкций снова обременит немецко-российские отношения», – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии немецкому изданию Bild am Sonntag.

Сообщается, что Берлин напомнил Москве об обещании, которое президент России Владимир Путин в свое время дал бывшему министру экономики, а ныне главе МИД Германии Зигмару Габриэлю, что турбины предназначены для России, а не для Крыма.

Ранее о том, что ситуация с турбинами немецкой компании Siemens в России подрывает доверительные отношения германо-российского бизнеса, заявлял председатель правления Немецко-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Как говорится в заявлении концерна, такое решение Siemens принял из-за перевозки из России в оккупированный ею Крыму газовых турбин в обход санкций.

Siemens также вводит новый режим экспортного контроля, более строгий, чем требуют санкции. Так все возможные будущие поставки в Россию состоятся только после того, как концерн удостоверится, что оборудование будет установлено в месте назначения, предусмотренном контрактом, говорится в заявлении.

Siemens объявил, что начинает процесс отмены своих лицензионных соглашений с российскими компаниями, касающиеся оборудования для тепловых электростанций.

О том, что турбины незаконно ввезли из России в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд в Москве иски на три российские компании, вероятно, причастные к этому.

Российская сторона заявляет, что доставленные в Крым турбины, российского производства.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в оккупированный Россией Крым.