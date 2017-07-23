В США понимают, что конфликт на Донбассе является «горячей войной» и агрессией России. Об этом 23 июля заявил специальный представитель администрации США по урегулированию ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса Курт Уолкер, сообщает Радіо Свобода.

Посетив вместе с другими дипломатами США линию соприкосновения на Донбассе, он на пресс-конференции в Краматорске заявил, что увидел и понял: «это не замороженный конфликт, а горячая война».

На вопрос, понимают ли в США, что на Донбассе речь идет не о «внутреннем конфликте» или «гражданской войне», как утверждает Москва, а об откровенной агрессии России против Украины, Уолкер сказал: «Да, мы это понимаем. Мы видим, что происходит, мы понимаем, как этот конфликт начался, мы понимаем, как он управляется сейчас».

По его словам, этот кризис надо решить как можно скорее, и именно поэтому очень важно, чтобы США больше приобщились к решению ситуации.

«Мы хотим выработать стратегическое понимание конфликта. Это необходимо, чтобы двигаться дальше и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины», – сказал Уолкер.

Спецпредставитель США сообщил, что в будущем будет встречаться с представителями других сторон урегулирования ситуации на востоке Украины, чтобы выслушать их взгляды и «консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками». В частности, сказал Уолкер, к концу недели он встретится с представителями «нормандской четверки», ЕС, НАТО, ОБСЕ, а также Великобритании.

Ранее в воскресенье делегация представителей США во главе с Уолкером посетила район проведения антитеррористической операции на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Накануне визита Государственный департамент США сообщал, что специальный представитель Вашингтона в деле переговоров по Украине Курт Уолкер отправляется с визитом в Украину и в другие европейские государства. Как говорилось в сообщении, он посетит восточную Украину, где встретится с пострадавшими от «агрессии России» и обсудит важность безопасности для всех украинцев.